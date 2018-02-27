Минфин США пообещал ввести новые санкции против России через 30 дней

27.02.2018 11:51 Глава минфина США Стивен Мнучин сообщил, что новые ограничительные меры против России введут в течение 30 дней, передает РИА Новости.



«Мы реализуем все существующие санкции и вводим новые», — сказал министр, слова которого цитирует в Twitter корреспондент агентства Блумберг Салеха Мохсин.



В конце января, на следующий день после публикации минфином так называемого «кремлевского доклада», Мнучин посетил сенатские слушания. Отвечая на вопрос о сроках введения новых санкций, он не назвал точных дат и заявил, что будет осторожен в предположениях, так как нужно «проделать много работы».



«Я не могу обещать вам, что это будет в течение месяца, но, заверяю, мы сделаем это так скоро, как только можем, в течение нескольких месяцев вы увидите — а может и через месяц», — сказал министр.



На требования о более решительных мерах против России и ее руководства Мнучин ответил: «Очевидно, есть проблемы, которые мы должны решать, и мы решаем их с помощью санкций».















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