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Саакашвили: Иванишвили посадил в тюрьму тех, кто должен был отреагировать на убийство Татунашвили


27.02.2018   11:55
Тех, кто должен был отреагировать на убийство Татунашвили в пытках, Иванишвили посадил в тюрьму, - заявляет экс-президент Грузии Михеил Саакашвили, комментируя гибель гражданина Грузии в Цхинвали.

По словам Саакашвили, власть Иванишвили передала России списки грузинский бойцов, министр юстиции лоббирует в Гаагском суде признание наших солдат виновными, а сотрудница президента сотрудничала с российской организацией в вопросе обвинения грузин в военных преступлениях.

«Арчил Татунашвили, подобно Георгию Анцухелидзе, отказался покориться оккупантам. Тех, кто должен был отреагировать на убийство Татунашвили в пытках, Иванишвили посадил в тюрьму (Роман Шаматава и другие). Причем в Тбилиси сидит власть, которая передала России списки наших бойцов, и весь этот период Цулукиани лоббирует в Гаагском суде признание наших солдат виновными, а сотрудница президента Маргвелашвили, Анна Долидзе напрямую сотрудничала с российской организацией в данном вопросе. Это неопровержимые факты, и поэтому, до тех пор, пока страной управляет Иванишвили, мы должны ожидать новых больших бедствий.

Мое искреннее соболезнование семье верного солдата Грузии, Арчила Татунашвили» - пишет экс-президент Грузии Михеил Саакашвили.








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