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Саакашвили: Иванишвили посадил в тюрьму тех, кто должен был отреагировать на убийство Татунашвили
27.02.2018 11:55
Тех, кто должен был отреагировать на убийство Татунашвили в пытках, Иванишвили посадил в тюрьму, - заявляет экс-президент Грузии Михеил Саакашвили, комментируя гибель гражданина Грузии в Цхинвали.
По словам Саакашвили, власть Иванишвили передала России списки грузинский бойцов, министр юстиции лоббирует в Гаагском суде признание наших солдат виновными, а сотрудница президента сотрудничала с российской организацией в вопросе обвинения грузин в военных преступлениях.
«Арчил Татунашвили, подобно Георгию Анцухелидзе, отказался покориться оккупантам. Тех, кто должен был отреагировать на убийство Татунашвили в пытках, Иванишвили посадил в тюрьму (Роман Шаматава и другие). Причем в Тбилиси сидит власть, которая передала России списки наших бойцов, и весь этот период Цулукиани лоббирует в Гаагском суде признание наших солдат виновными, а сотрудница президента Маргвелашвили, Анна Долидзе напрямую сотрудничала с российской организацией в данном вопросе. Это неопровержимые факты, и поэтому, до тех пор, пока страной управляет Иванишвили, мы должны ожидать новых больших бедствий.
Мое искреннее соболезнование семье верного солдата Грузии, Арчила Татунашвили» - пишет экс-президент Грузии Михеил Саакашвили.
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