Комитет ООН против пыток попросил Грузию воздержаться от экстрадиции Мустафы Эмре Чабука в Турцию

27.02.2018 12:05 Комитет ООН против пыток попросил Грузию, воздержаться от передачи Мустафы Эмре Чабука Турции.



По информации Министерства юстиции Грузии, 15 февраля 2018 года Мустафа Эмре Чабук обратился с иском в комитет ООН против пыток. Он жалуется, что если его экстрадируют в Турцию, в отношении него, возможно, будут нарушены гарантии, предусмотренные статьей 3 Конвенции против пытки. В частности, по его утверждению, если его экстрадируют в Турцию, он может подвергнуться пыткам. Письмом данного комитета от 19 февраля 2018 года Грузии передана просьба, воздержаться от экстрадиции истца из Грузии в Турцию, пока это дело рассматривается в комитете ООН.



Служба государственного представителя в международных судах, действующая в Министерстве юстиции, уже передала письмо комитета ООН от 19 февраля Главной прокуратуре и Высшему совету юстиции Грузии.



Напомним, что вопрос экстрадиции Мустафы Эмре Чабука в настоящее время рассматривает Городской суд Тбилиси.

















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