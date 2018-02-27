США выделили 40 млн долларов для борьбы с российской пропагандой

27.02.2018 12:06 Государственный департамент США и Пентагон достигли соглашения о выделении не менее $40 млн на борьбу с иностранной пропагандой, поддерживаемой отдельными государствами. Об этом сообщает Politico.



Во время официального объявления о начале программы прямо не называлась Россия, но очевидно, что американский план в первую очередь будет сосредоточен на борьбе с дезинформацией, поддерживаемой Кремлем.



Американские ведомства подписали меморандум о взаимопонимании по переводу денег из Пентагона в государственный американский центр (Global Engagement Center, GEC), который был основан в 2016 году для борьбы с исламистской пропагандой. Позже его мандат был расширен, чтобы включать противодействие дезинформации.



"Это финансирование имеет решающее значение для обеспечения того, чтобы мы продолжим агрессивно реагировать на злонамеренное влияние и дезинформацию, и мы можем использовать более глубокие партнерские отношения с нашими союзниками, Силиконовой долиной и другими партнерами в этой борьбе", - заявил Стив Гольдштейн, заместитель госсекретаря по вопросам публичной дипломатии и государственным делам.



Госдеп также сообщил, что инициатива по контрпропаганде будет включать по крайней мере $5 млн для "Фонда доступа к информации", который предлагает конкурсные гранты частным компаниям, группам гражданского общества, академическим учреждениям и другим организациям, желающим помочь с этой задачей.



Издание USA Today напоминает, что прошлым летом Конгресс США принял решение увеличить усилия по борьбе с российской пропагандой.



Решение было принято в ответ на вмешательство РФ в президентские выборы 2016 года и для борьбы с российскими попытками влиять на политику США.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

