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В Молдове оштрафовали телеканал за трансляцию российских новостей


27.02.2018   12:31
Координационный совет Молдовы по телевидению и радио (КСТР) оштрафовал телеканал RTR-Moldova на 50 тысяч леев ($2395) за появление в его эфире российских новостей, трансляция которых в стране запрещена. Об этом сообщает Newsmaker.

Речь идет о сюжетах, снятых телеканалом "Россия 1". Несколько дней КСТР проводил мониторинг телеканала и выяснил, что в его эфире выходили такие же сюжеты, что и на телеканале "Россия 1".

Кроме того, в некоторых случаях аналогичными были и подводки к сюжетам. Выходили они на RTR-Moldova в выпусках местных новостей и занимали от 28% до 41% времени выпуска.

Директор телеканала RTR-Moldova Евгений Сергеев с решением КСТР не согласен. "Считаем, что решение незаконно, КСТР интерпретировал положения 9 статьи Кодекса о телевидении и радио, расширив запретительные нормы. RTR-Moldova, как и любой другой молдавский телеканал, не имеющий корпунктов в России, закупает контент у Всероссийской государственной телерадиокомпании и показывает их в местных новостях", - сказал Сергеев.

Он добавил, что телеканал продолжит показывать закупаемые у ВГТРК новостные сюжеты, а решение КСТР обжалует в суде.

Законопроект, предусматривающий запрет на трансляцию в Молдове российских новостей и информационно-аналитических программ, парламент принял 7 декабря прошлого года. В силу запрет вступил 12 февраля.

Телеканалам-нарушителям грозит штраф от 40 до 70 тысяч леев, а при повторном нарушении - от 70 до 100 тысяч леев, а затем отзыв лицензии.






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