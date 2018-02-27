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Продолжительность учебы на бакалавриате сокращается до 3 лет, в магистратуре – до 1 года
27.02.2018 14:37
По нескольким направлениям программа бакалавриата сокращается с 4 до 3 лет. Кроме этого, запланировано сокращение продолжительности учебы в магистратуре до 1 года или полутора лет.
Соответствующие изменения по инициативе Министерства образования и науки входят в закон Грузии «О высшем образовании». В ближайший период будет определен перечень тех направлений и сфер, где возможно получить результаты обучения, необходимые для бакалавриата и выдать соответствующий диплом.
Как сообщает глава управления развития квалификаций Национального центра развития качества Нино Берелидзе, сокращение срока обучения на программах бакалавриата и магистратуры будет способствовать интернационализации университетов. По ее словам, студенты, возможно, начнут обучение на 3 –летней программе бакалавриата с сентября 2018 года.
Как отметила Нино Берелидзе, законопроект прошел в парламенте комитетские слушания и вскоре начнутся обсуждения, принят закон будет, предположительно, в середине марта.
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