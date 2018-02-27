Каладзе обещает восстановить здание сгоревшего торгового центра

27.02.2018 16:52 Работы по восстановлению сгоревшего здания торгового центра на улице Цабадзе начнутся сразу после того, как криминалисты установят причину возникновения пожара. Об этом журналистам заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.



Для установления точного места распространения огня специалисты намерены прибегнуть к еще одному методу — проанализировать записи с камер видеонаблюдения, установленных по периметру. Об этом сообщил глава Центра по управлению чрезвычайными ситуациями Георгий Мгебришвили.



Как уже сообщалось, в связи с пожаром в торговом центре МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье «повреждение или уничтожение вещи, совершенные путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом».



Пожар начался сегодня в 0:14 на втором этаже трехэтажного здания, в котором продавались одежда, бытовые приборы, посуда, продукты и так далее. По предварительным данным, сгорело около 3 тысяч квадратных метров. Чтобы локализовать огонь понадобилось более четырех часов. В тушении пожара участвовали 35 пожарных бригад.



«Как только эксперт-криминалисты завершат работать на месте, сразу начнутся восстановительные работы сгоревшей площади на этом конкретном рынке. До тех пор, те люди, товар которых уцелел, будут переведены на соседние торговые площади и у них будет возможность продолжить свою деятельность в обычном режиме», — сказал Каладзе.



По словам мэра, администрация рынка готова провести индивидуальные встречы со всеми арендаторами.

«Когда завершатся реабилитационные работы, у этих людей будут льготные сроки, имею в ввиду сумму аренды. Что касается ущерба, то администрация готова индивидуально встретится с каждым человеком и пройтись по договорам. Обязательно должен быть проведен учет товара, после чего решения будут приняты в индивидуальном порядке», — отметил Каладзе.



Мэр обратил внимание на то, что по данным администрации торгового центра, электропроводку в здании заменили всего несколько месяцев назад.



«Можно сказать, что на этом объекте не было проблем в плане пожарной безопасности. Однако, пожар все-таки возник. Наверное, будут установлены причины его возникновения», — сказал Каладзе.



Народный защитник Грузии Нино Ломджария считает, что проведение своевременного расследования необходимо, иначе возникает впечатление, что кто-то умышленно поджигает объекты торговли.

«Пока у нас не установлены причины ни одного из подобных пожаров предыдущих лет, естественно, возникает вопрос: является ли это случайностью или умышленно совершенным действием. Только следствие может развеять эти подозрения», — сказала Ломджария журналистам.



О необходимости обязательного страхования торговых центрах заявил бизнес-омбудсмен Грузии Ираклий Леквинадзе.



«И практика прошлого года и, к сожалению, вчерашний день, показали, что обязательное страхование необходимо. Это связано с безопасностью человека, потребителей, во-вторых, с еще большей защищенностью тех производителей, которые, к сожалению, пока еще считают такой актуальной роль и функцию страхования», — сказал Леквинадзе журналистам.



Омбудсмен уверен, что система обязательного страхования поможет избежать вопросов, связанных с компенсацией ущерба, и пострадавшие не будут требовать от правительства помощи.



"Новости-Грузия"











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