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Состоялась презентация мобильной аппликации по подсчету дней безвизового путешествия
27.02.2018 17:23
Министерство юстиции провело презентацию новой мобильной аппликации по подсчету дне безвизового путешествия Schengen/EU App.
Презентацию нового сервиса в Агентстве развития сервисов провела министр юстиции.
Скачать аппликацию в мобильный телефон может любой желающий. С ее помощью можно высчитать количество дней, проведенных в зоне ЕС. Это позволить не превышать допустимые 90 дней в 180-днеынй период.
Аппликация на трех языках позволит путешественникам сохранять историю поездок в Шенгенской зоне и делится визуальной информацией о ней в социальных сетях.
На презентации присутствовали представители министерства иностранных дел, дипломатического корпуса и студенты.
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