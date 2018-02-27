Состоялась презентация мобильной аппликации по подсчету дней безвизового путешествия

27.02.2018 17:23 Министерство юстиции провело презентацию новой мобильной аппликации по подсчету дне безвизового путешествия Schengen/EU App.



Презентацию нового сервиса в Агентстве развития сервисов провела министр юстиции.



Скачать аппликацию в мобильный телефон может любой желающий. С ее помощью можно высчитать количество дней, проведенных в зоне ЕС. Это позволить не превышать допустимые 90 дней в 180-днеынй период.



Аппликация на трех языках позволит путешественникам сохранять историю поездок в Шенгенской зоне и делится визуальной информацией о ней в социальных сетях.



На презентации присутствовали представители министерства иностранных дел, дипломатического корпуса и студенты.















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