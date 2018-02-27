Саакашвили заявляет о непричастности «Руха новых сил» к сегодняшней акции у Рады

27.02.2018 18:43 Лидер партии "Рух новых сил", экс-президент Грузии Михеил Саакашвили опровергает заявление народного депутата Украины Антона Геращенко о том, что акции во вторник возле Верховной Рады были организованы движением "Рух новых сил".



"Ни я, ни "Рух новых сил" никакого отношения к сегодняшней акции перед Радой не имеют", - написал политик на странице в "Фейсбуке".



В свою очередь партия Рух новых сил (РНС) Михеила Саакашвили заявила, что не принимала участия в организации акции 27 февраля и их представителей уже нет в палаточном городке. "Представители РНС уже более месяца не присутствуют в палаточном лагере. Наш протест вышел за пределы палаточного лагеря у парламента. Путь нашей борьбы - это массовый мирный протест", - говорится в заявлении партии на их странице в соцсети Фейсбук.



В РНС подчеркнули, что поддерживают мирные протесты проевропейской демократической оппозиции против олигархического режима. "Считаем, что их успех зависит от четкой координации действий с политическими партнерами и способности организаторов избегать провокаций со стороны власти", - отметили в партии.



Как сообщалось, во вторник утром между участниками акции у Верховной Рады и правоохранителями начались потасовки. Протестующие бросали в сторону правоохранителей взрывпакеты и другие предметы. В здании парламента ощущался запах гари.



Нардеп А.Геращенко с трибуны парламента заявил, что перед Верховной Радой "преступная организация "Рух новых сил" Саакашвили организовала провокацию".



Он также сообщил, что двое правоохранителей пострадали, девять протестующих задержаны.



17 октября 2017 года под стенами Верховной Рады в Киеве собрался митинг, в котором приняли участие представители различных политических сил и общественных организаций, с требованием отмены депутатской неприкосновенности, создания антикоррупционного суда и введения пропорциональной избирательной системы по открытым спискам. Участники митинга заявили, что акция бессрочная и установили палатки.



19 ноября большинство общественных организаций заявили о намерениях продолжать протест "другими методами" и ушли из палаточного городка. В то же время, "Рух новых сил" Михеила Саакашвили принял решение продолжать акцию под Верховной Радой, в палатках также решили оставаться сторонники депутатов от "Самопомочи" Егора Соболева и Семена Семенченко.



Палаточный городок состоит из двух частей, одна их них находится на проезжей части ул.Грушевского. Полиция призвала митингующих убрать палатки с проезжей части ул.Грушевского, но они проигнорировали призывы. 26 ноября одна из палаток горела, никто не пострадал. Еще один палаточный городок разбит в Мариинском парке неподалеку.















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