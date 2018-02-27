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Анна Гомеш: «Прекрати оккупацию Грузии, Россия!»
27.02.2018 19:27
Депутат Европарламента Анна Гомеш откликнулась на гибель Арчила Татунашвили в оккупированном Цхинвали на своей странице в «Твиттере».
Европарламентарий призывает Россию прекратить незаконную оккупацию регионов Грузии.
«Начала день с членами и сотрудниками парламента Грузии. Мне жаль и я разделяю их встревоженность в связи с гибелью задержанного российскими оккупантами в т.н. Южной Осетии гражданина Грузии. Еще двое грузин до сих пор задержаны. Прекрати нелегальную оккупацию, Россия!», — пишет Анна Гомеш в социальной сети.
По информации Службы государственной информации, 22 февраля 2018 года представители оккупированного Цхинвали незаконно задержали граждан Грузии: Арчила Татунашвили, Левана Куташвили и Иосеба Павлиашвили. Согласно распространенной в СМИ информации, 22 февраля Арчил Татунашвили скончался в больнице оккупированного города Цхинвали.
Представители оккупированного Цхинвали заявляют, что передадут семье тело Татунашвили после того, как ему проведут экспертизу на территории Российской Федерации.
Вчера члены семьи и близкие Арчила Татунашвили провели акцию протеста у Мцхета. Они перекрыли центральную магистраль Западной Грузии с обеих сторон.
Близкие Татунашвили требовали немедленной доставки тела погибшего из оккупированного Цхинвали.
Позднее отец погибшего встретился с министром внутренних дел, после чего призвал участников акции разойтись. На встрече было согласовано, что они подождут доставки тела еще в течение двух дней, и прекратят акции.
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