Анна Гомеш: «Прекрати оккупацию Грузии, Россия!»

27.02.2018 19:27 Депутат Европарламента Анна Гомеш откликнулась на гибель Арчила Татунашвили в оккупированном Цхинвали на своей странице в «Твиттере».



Европарламентарий призывает Россию прекратить незаконную оккупацию регионов Грузии.



«Начала день с членами и сотрудниками парламента Грузии. Мне жаль и я разделяю их встревоженность в связи с гибелью задержанного российскими оккупантами в т.н. Южной Осетии гражданина Грузии. Еще двое грузин до сих пор задержаны. Прекрати нелегальную оккупацию, Россия!», — пишет Анна Гомеш в социальной сети.



По информации Службы государственной информации, 22 февраля 2018 года представители оккупированного Цхинвали незаконно задержали граждан Грузии: Арчила Татунашвили, Левана Куташвили и Иосеба Павлиашвили. Согласно распространенной в СМИ информации, 22 февраля Арчил Татунашвили скончался в больнице оккупированного города Цхинвали.



Представители оккупированного Цхинвали заявляют, что передадут семье тело Татунашвили после того, как ему проведут экспертизу на территории Российской Федерации.



Вчера члены семьи и близкие Арчила Татунашвили провели акцию протеста у Мцхета. Они перекрыли центральную магистраль Западной Грузии с обеих сторон.



Близкие Татунашвили требовали немедленной доставки тела погибшего из оккупированного Цхинвали.



Позднее отец погибшего встретился с министром внутренних дел, после чего призвал участников акции разойтись. На встрече было согласовано, что они подождут доставки тела еще в течение двух дней, и прекратят акции.















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