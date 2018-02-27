Бывший исполнительный секретарь «Грузинской мечты» обвиняет власти Аджарии в коррупции

27.02.2018 19:52 Бывший исполнительный секретарь "«Грузинской мечты»" Армаз Ахвледиани выступает против строительства рядом с гостиницей «Хилтон» на батумском побережье. Как заявляет Ахвледиани, один из сотрудников мэрии Батуми сообщил ему, что разрешение на строительство не выдавалось.



Армаз Ахледиани заявляет, что правительство Аджарии участвует в коррупционных сделках.



«Коррупция цветет в Аджарии. Я не помню такого также в 90-ые. Даже Абашидзе воздерживался от таких наглых строительств. Этому нужно положить конец», — заявил Армаз Ахвледиани.



В свою очередь, в мэрии Батуми заявляют, что рядом с «Хилтоном» не ведется никакого строительства и не выдавалось никаких разрешений. А работы начались с целью геологических исследований.















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