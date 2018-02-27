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WADA прокомментировало запрет на проведение соревнований в России


27.02.2018   20:25
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прокомментировало информацию о том, что Россия не сможет проводить международные спортивные соревнования, сообщает «Лайф».

«Статья 20.3.11 гласит, что обязанностью международной федерации является «делать все возможное, чтобы заявки на проведение чемпионатов мира принимались только от тех стран, правительства которых ратифицировали, приняли, одобрили конвенцию ЮНЕСКО или присоединились к ней, а национальные олимпийские комитеты и национальные антидопинговые организации были признаны соответствующими кодексу».

Следовательно, поскольку РУСАДА на данный момент не соответствует кодексу, международные федерации должны делать все возможное, чтобы проводить чемпионаты мира не в России», — заявили в антидопинговом агенстве.

Также в организации добавили, что любые изменения в действующий кодекс вступят в силу не ранее 2021 года.

Это говорит о том, что полного запрета запрета проведения спортивных соревнований в России не будет еще минимум три года.






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