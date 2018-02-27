Верховный комиссар по вопросам прав человека ООН продолжает усилия с целью допуска в оккупированные регионы

27.02.2018 22:09 Первый вице-премьер, министр иностранных дел Грузии встретился с Верховным комиссаром по правам человека ООН Зейдом Раад Аль Хусейном.



По информации пресс-службы МИД Грузии, особое внимание стороны уделили сложному положению с точки зрения защиты прав человека и безопасности на оккупированных территориях, очередным проявлением чего стала гибель гражданина Грузии Арчила Татунашвили в результате преступных действий оккупационного режима и факт задержания еще двух граждан Грузии.



Верховный комиссар ООН еще раз подтвердил позицию офиса по правам человека ООН о необходимости проведения надежного и прозрачного расследования. Было отмечено, что офис по правам человека продолжит следить за этим процессом и в будущем.



На встрече еще раз была подчеркнута необходимость существования международных механизмов безопасности в оккупированных регионах Грузии и допуска Верховного комиссара по правам человека ООН на эти территории. По информации внешнеполитического ведомства Грузии, Верховный комиссар зафиксировал, что вновь продолжит усилия для допуска мониторинга по правам человека в Абхазский и Цхинвальский регионы.















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