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Президент Конгресса Совета Европы – Необходимо срочно установить причины смерти Татунашвили


28.02.2018   11:08
Президент Конгресса Совета Европы Гудрун Мослер-Тернстрем откликнулась на гибель Арчила Татунашвили в оккупированном Цхинвали и заявила, что присоединяется к международному сообществу и выражает свою встревоженность и скорбь в связи с этим трагическим фактом.

«Необходимо срочно провести расследование, чтобы установить причины его смерти и ответственных», — заявляет Гудрун Мослер-Тернстрем.

Вместе с тем, по ее словам, необходимо освободить задержанных вместе с Тбилиси и передать их законным властям Тбилиси.

Гудрун Мослер-Тернстрем подчеркнула, что конгресс поддерживает территориальную целостность Грузии. Президент Конгресса Совета Европы принесла семье Арчила Татунашвили соболезнования в связи со случившимся.

По информации Службы государственной информации, 22 февраля 2018 года представители оккупированного Цхинвали незаконно задержали граждан Грузии: Арчила Татунашвили, Левана Куташвили и Иосеба Павлиашвили. Согласно распространенной в СМИ информации, 22 февраля Арчил Татунашвили скончался в больнице оккупированного города Цхинвали. Леван Куташвили и Иосеб Павлиашвили освобождены из т.н. Цхинвальской тюрьмы, однако вновь остаются на оккупированной территории. Семье Татунашвили пока не передавали тело погибшего.






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