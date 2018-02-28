Госдепартамент США встревожен в связи с гибелью Арчила Татунашвили

28.02.2018 11:12 Соединенные штаты америки выражают глубокую встревоженность в связи с гибелью гражданина Грузии Арчила Татунашвили на оккупированной Россией территорией «т.н. Южной Осетии», — об этом заявила представитель госдепа США Хизер Науэрт.



От имени госдепа США Науэрт принесла соболезнования семье погибшего.



Вместе с тем, по словам Науэрт, США также возмущены задержанием граждан Грузии Левана Куташвили и Иосеба Павлиашвили.



«Мы требуем предоставить им право свободного передвижения», — заявила Науэрт.



По ее словам, государственный департамент США требует полностью установить обстоятельства трагического инцидента.



По информации Службы государственной информации, 22 февраля 2018 года представители оккупированного Цхинвали незаконно задержали граждан Грузии: Арчила Татунашвили, Левана Куташвили и Иосеба Павлиашвили. Согласно распространенной в СМИ информации, 22 февраля Арчил Татунашвили скончался в больнице оккупированного города Цхинвали. Леван Куташвили и Иосеб Павлиашвили освобождены из т.н. Цхинвальской тюрьмы, однако вновь остаются на оккупированной территории. Семье Татунашвили пока не передавали тело погибшего.















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