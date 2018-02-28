Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Парламентская делегация Грузии посещает Иорданию


28.02.2018   12:27
Парламентская делегация Грузии под руководством председателя Парламента Ираклия Кобахидзе посещает Королевство Иордания с официальным визитом с 25 февраля по 1 марта.

26 февраля Кобахидзе встретился со спикером Палаты представителей Иордании Атефом Таравнехом. Стороны выразили готовность углубить сотрудничество по ряду вопросов, включая межпарламентское сотрудничество и экономические и политические отношения.

В тот же день Кобахидзе и парламентская делегация Грузии провели встречу с парламентской Группой дружбы Иордании и Грузии. На встрече обсуждался вопрос о сотрудничестве между двумя странами. По словам Мамуки Мдинарадзе, грузинские депутаты пригласили членов Группы дружбы в Грузию.

27 февраля Кобахидзе встретился с президентом Сената Иордании Файзалем Аль-Файезом. Стороны обсудили экономические вопросы и подчеркнули важность проекта «Шелковый путь».

Как сообщает пресс-служба Парламента Грузии, на встрече также затронули ситуацию на оккупированных территориях Грузии. Файзаль Аль-Файез подтвердил Ираклию Кобахидзе поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии.

Civil Georgia





Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Леван Каландадзе назначен заместителем бизнес-омбудсмена Грузии Ираклия Леквинадзе
Дегустация грузинского вина прошла в Польше
Министерство экономики Грузии переезжает из арендованного здания
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
На встрече в Гали делегация Тбилиси потребовала освободить Малхаза Цурцумия
СГБ: В 2017 году на абхазской линии оккупации были задержаны 1000 человек
Жительница Уфы продавала липовые путёвки в Абхазию
Китайская компания планирует восстановить Ткварчельскую «Шахту ГЭС»
В мандаринах из Абхазии нашли мраморного клопа
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Президент Армении: экономический рост в 2017 году составит 7,4-7,7%
Премьер Монтенегро назвал приоритетным газопровод IAP, который будет связан с «Южным газовым коридором»
ЦИК Азербайджана зарегистрировал кандидатуру Ильхама Алиева на президентских выборах
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна