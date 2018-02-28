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Парламентская делегация Грузии посещает Иорданию
28.02.2018 12:27
Парламентская делегация Грузии под руководством председателя Парламента Ираклия Кобахидзе посещает Королевство Иордания с официальным визитом с 25 февраля по 1 марта.
26 февраля Кобахидзе встретился со спикером Палаты представителей Иордании Атефом Таравнехом. Стороны выразили готовность углубить сотрудничество по ряду вопросов, включая межпарламентское сотрудничество и экономические и политические отношения.
В тот же день Кобахидзе и парламентская делегация Грузии провели встречу с парламентской Группой дружбы Иордании и Грузии. На встрече обсуждался вопрос о сотрудничестве между двумя странами. По словам Мамуки Мдинарадзе, грузинские депутаты пригласили членов Группы дружбы в Грузию.
27 февраля Кобахидзе встретился с президентом Сената Иордании Файзалем Аль-Файезом. Стороны обсудили экономические вопросы и подчеркнули важность проекта «Шелковый путь».
Как сообщает пресс-служба Парламента Грузии, на встрече также затронули ситуацию на оккупированных территориях Грузии. Файзаль Аль-Файез подтвердил Ираклию Кобахидзе поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии.
Civil Georgia
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