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Мэрия Тбилиси обещает обустроить дополнительные пешеходные «зебры»


28.02.2018   12:35
В Тбилиси выявлено более ста локаций, где переход дороги для пешехода не представляется возможным. В связи с этим планируется обустроить дополнительные пешеходные переходы, — сообщил сегодня на заседании городского правительства мэр Тбилиси Каха Каладзе.

«Я хочу поручить руководителям районных администраций осуществить идентификацию таких мест в ваших районах и предоставить нам информацию о конкретных локациях для того, чтобы с нашей стороны были осуществлены соответствующие инфраструктурные работы — разметка, установка светофоров и так далее», — сказал мэр.

Каладзе так же подчеркнул необходимость установления на «зебрах» ламп ночного освещения, так называемых светодиодных LED-ламп.
Мэр напомнил, что до конца года в Тбилиси будет завезено около ста единиц современных автобусов.

«В этом году мы ввезем сто единиц новых, европейского типа автобусов, но этого, конечно же, недостаточно. Полная замена желтых автобусов, которые уже исчерпали свой ресурс, будет осуществлена в течение следующих нескольких лет», — сказал Каладзе.

В ходе своей предвыборной кампании Каладзе заявлял, что планирует в течение четырех лет завести в Тбилиси 700 новых, экологически чистых автобусов.






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