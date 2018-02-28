|
Суд признал экс-мэра Тбилиси виновным
28.02.2018 14:05
Суд признал бывшего мэра Тбилиси и одного из лидеров "Европейской Грузии" Гиги Угулава виновным. Угулава присудили пресечение свободы сроком на 1 год и 3 месяца, однако приговор, вынесенный Апелляционным судом по другому уголовному делу, поглотил сегодняшний приговор, и вынесенный сегодня приговор будет считаться отбытым.
Угулава обвинялся в хищении-растрате 48 миллионов лари из Фонда развития Тбилиси. По решению судьи, обвинение, предъявленное по статье 182 УК в отношении Угулава, было переквалифицировано на статью 333 того же кодекса, что подразумевает превышение служебного полномочия.
Приговор в отношении других обвиняемых судья оглашает в эти минуты.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна