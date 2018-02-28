Суд признал экс-мэра Тбилиси виновным

28.02.2018 14:05 Суд признал бывшего мэра Тбилиси и одного из лидеров "Европейской Грузии" Гиги Угулава виновным. Угулава присудили пресечение свободы сроком на 1 год и 3 месяца, однако приговор, вынесенный Апелляционным судом по другому уголовному делу, поглотил сегодняшний приговор, и вынесенный сегодня приговор будет считаться отбытым.



Угулава обвинялся в хищении-растрате 48 миллионов лари из Фонда развития Тбилиси. По решению судьи, обвинение, предъявленное по статье 182 УК в отношении Угулава, было переквалифицировано на статью 333 того же кодекса, что подразумевает превышение служебного полномочия.



Приговор в отношении других обвиняемых судья оглашает в эти минуты.

















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