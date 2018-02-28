Одним из приоритетов ОВГ будут программы на языках меньшинств

28.02.2018 15:23 Одним из приоритетов Общественного Вещателя определен вопрос размещения в эфир Вещателя программ на языках меньшинств, о меньшинствах и меньшинствами, — об этом на заседании парламентского комитета по защите прав человека и гражданской интеграции заявила член попечительского совета Общественного Вещателя Ирина Путкарадзе.



В парламенте Ирина Путкарадзе говорила о рекомендациях Народного защитника за 2016 год.



Как отметила член попечительского совета, в прошлом году в Общественном Вещателе была создана объединенная веб-платформа на семи языках, в которой акцент был сделан не только на этнические меньшинства, но и лица с ограниченными возможностями.



«Был создан довольно важный проект «Разнообразная Грузия», в рамках которого был подписан меморандум о взаимосотрудничестве с представителями этнических и религиозных меньшинств. Это довольно значительный меморандум о взаимосотрудничестве. Создана специальная группа, в которой с Общественным Вещателем сотрудничают все действующие в Грузии неправительственные организации, а также представители аппарата Народного защитника, специальный департамент, которые работают над этническими направлениями. Задача проекта – информирование этнических меньшинств, которые являются гражданами Грузии, их вовлечение в повседневность Общественного вещателя и вопрос интегрирования этнических и религиозных меньшинств в медиа-продукт, производимый Вещателем», — отметила Ирина Путкарадзе.



По ее словам, цель проекта «Разнообразная Грузия» — информирование этнических меньшинств, содействие процессу интеграции, повышение гражданской сознательности, содействие диалогу разнообразных культур.



«Проект также предусматривает производство на веб-странице Общественного Вещателя онлайн, радио и телевизионной, и другой медиапродукции на языках этнических меньшинств. Подготовленное в рамках проекта интернет-радио будет работать в прямом эфире в 12-часовом режиме. Функционировать начнет и интернет телевидение. На азербайджанском в онлайн режиме будет непрерывный 12-часовой прямой эфир, новости каждый час, а ежедневно в 22:00 будет выходить «Моамбе». На азербайджанском языке будут выходить 10 передач и все это будет на нашей специальной странице 1.tv.ge. Будет и на азербайджанской платформе, так как я уже сказала, что у нас есть платформа на семи языках. Также и на армянском в онлайн режиме у нас будет 12-часовой непрерывный прямой эфир, новости раз в час, а каждый день в 22:00 будет выходить «Моамбе» на армянском языке. Будут подготовлены «Моамбе» на абхазском, осетинском и русском языках», — заявила Ирина Путкарадзе.















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