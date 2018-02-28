Госпрограмма доступности медикаментов будет расширена - Сергеенко

28.02.2018 15:33 По информации министра зравоохранения, госпрограмма доступности медикаментов будет расширена. Если на сегодня она действует только в отношении граждан, имеющих статус социально незащищенных лиц, то вскоре программа распространится на лиц с ограниченными возможностями и на пенсионеров (по возрасту).



Вместе с тем, как рассказал Давид Сергеенко журналистам после завершения встречи с представителями фармацевтических компаний, номенклатура лекарств будет увеличена с 23 до 50 препаратов.



По словам министра, лица с ограниченными возможностями смогут воспользоваться программой уже с осени, а пенсионеры либо с конца текущего года либо в начале будущего.















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