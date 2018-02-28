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Ломджария заявляет о сложной ситуации в учете рекомендаций омбудсмена в контексте социальных прав


28.02.2018   16:12
Народный защитник Грузии Нино Ломджария заявляет, что наиболее сложная ситуация с точки зрения учета рекомендаций народного защитника наблюдается в контексте социальных прав.

Сегодня на парламентском комитете по защите прав человека слушают отчет о выполнении выданных парламентом Грузии рекомендаций в связи с отчетом народного защитника "О положении защиты прав и свобод человека в Грузии в 2016 году". После слушания отчетов ведомств-адресатов рекомендаций, общественный защитник письменно представит позицию о том, каков показатель выполнения рекомендаций.

"После окончания сегодняшнего процесса мы подведем итог тому, какое ведомство приняло во внимание рекомендации народного защитника. Мы представим нашу позицию о том, каков показатель исполнения рекомендаций в 2016 году, но на данном этапе могу сказать, что есть проблемы в направлении социальных прав, и сегодня мы не увидели реально наступившего результата. Определенные шаги сделаны, но на данном этапе мы можем сказать, что наиболее сложным представляется реализация рекомендаций с точки зрения именно социальных прав" - заявила Нино Ломджария.







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