Георгий Вашадзе предложил оппозициии объединиться

28.02.2018 16:43 Автор проекта Домов юстиции Георгий Вашадзе, который сегодня возглавляет партию «Новая Грузия», призывает весь оппозиционный спектр объединиться.



«Сегодня главная проблема нашей страны — обветшалая, застоявшаяся и коррумпированная политическая система. Именно ею вызваны безработица, социальные проблемы, огромные проблемы в безопасности страны, а также очень быстрая миграция населения Грузии из страны. То, что угроза реальна, — не только наше мнение. 15 аналитических разведывательных служб США единогласно заявили, что нынешнее правительство Грузии максимально избавляется от институционных ограничений, а, с другой стороны, максимально препятствует участию оппозиционных партий в политическом процессе», — обрисовал ситуацию оппозиционер.



Выходом из создавшейся ситуации и единственным путем решения всех проблем Вашадзе назвал объединение всех оппозиционных нынешнему правительству Грузии сил. Он призвал оппозиционных политиков определиться, на чьей стороне они стоят, и сделать окончательный выбор.



Все оппозиционные партии он условно поделил на три группы: те, кто смирился с создавшейся ситуацией и стремится извлечь из нее выгоду для себя; те, кто занял позицию стороннего наблюдателя и невольно способствует сохранению нынешней ситуации; и третья группы — те, кто не смирился с происходящим, верит в будущее Грузии и хочет внести обновление в грузинскую политику.



«Пора всем политическим партиям и лидерам определиться, на чьей они стороне», — призвал коллег Вашадзе.



Георгий Вашадзе учредил партию «Новая Грузия» в начале июня 2016 года, в процессе подготовки к парламентским выборам. Свой скандальный на тот период уход из рядов «Единого национального движения» Вашадзе объяснил желанием обновить ряды партии и отсутствием такого желания у других лидеров тогда еще единого «Национального движения». Его бывшие соратники саркастически заметили, что Вашадзе в преддверии парламентских выборов не был внесен в первую десятку партийного списка, чем и объясняется его демонстративный шаг.



Ни бывшие соратники, ни другие оппозиционные политики пока на призыв к объединению не отозвались. Напомним, что в этом году Грузию ожидают президентские выборы.















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