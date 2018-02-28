Между сотрудниками боржомской мэрии и членами сакребуло произошло физическое противостояние

28.02.2018 16:58 В здании боржомского сакребуло произошло физическое противостояние между членами «Грузинской Мечты» и депутатами от оппозиции.



Как заявляет председатель фракции сакребуло «Грузинская Мечта» Ираклий Квирквелия, член «Лейбористской партии» Георгий Гиуашвили попытался нанести физическое оскорбление депутату от «Грузинской Мечты» Иване Шалуташвили. Гиунашвили, которого ударили по лицу, опровергает информацию Квирквелия. А по словам Шалуташвили, он защищал себя.



В здании сакребуло находятся представители службы скорой медицинской помощи и правоохранители.





Сегодня на заседании сакребуло Боржоми вновь не смогли утвердить вопрос зарплаты мэрии и штатного распорядка. Представленный мэрией вопрос во второй раз поддержали лишь 11 депутатов «Грузинской Мечты», которые впервые присутствовали на заседании после бойкота.



За рассмотрением вопроса последовал шум и словесное противостояние со стороны сотрудников мэрии, которые присутствовали на заседании. Позднее, сотрудники мэрии зашли в кабинет председателя сакребуло Зазы Чачанидзе и потребовали объяснений в связи с зарплатами.



«Грузинская Мечта» находится в сакребуло Боржоми в меньшинстве и представлена 13 депутатами. Они не присутствовали на заседаниях, последние четыре из которых провалились из-за отсутствия кворума. В результате того, что сакребуло не утвердил вопрос регулирования зарплат и штатный распорядок, сотрудникам мэрии боржомского муниципалитета не начисляется зарплата.















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