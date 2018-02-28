Посол Великобритании о необходимости остановить попытки России разделить общество и территории Грузии

28.02.2018 17:10 Посол Великобритании в Грузии Джастин Маккензи Смит выражает встревоженность в связи с гибелью гражданина Грузии в оккупированном Цхинвали.



Джастин Маккензи Смит откликнулся на происшествие в социальной сети «Твиттер» и говорил о необходимости проведения полноценного расследования.



«Я глубоко встревожен из-за гибели гражданина Грузии, задержанного де-факто властями в т.н. Южной Осетии, Грузии. Для выявление фактов и ответственности, необходимо провести полноценное расследование. Сейчас усилия по остановке попыток России разделить общество и территории Грузии важны, как никогда», — пишет посол Великобритании.















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