Президент вновь отказался подписывать закон «О вещании»

28.02.2018 17:22 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили отказался подписывать закон «О вещании». Законодательные поправки, предложенные правящей партией “Грузинская мечта”, предоставляют Общественному вещателю право на размещение в своем эфире дополнительной коммерческой рекламы и трансляцию авторских программ.



Ряд неправительственных организаций и независимые телеканалы, опасаясь нездоровой конкуренции на медийном рынке, призывали депутатов не принимать закон, а президента – наложить на него вето.



14 декабря 2017 года парламент поддержал поправки во втором чтении и отправил документ на подпись главе государства. Георгий Маргвелашвили, однако, воспользовался правом вето и вернул документ в законодательный орган с мотивированными замечаниями. 21 января депутаты 83-мя голосами против 13-ти приняли закон, преодолев президентское вето. После этого документ был снова направлен Георгию Маргвелашвили, но он отказался ставить под ним подспись. Согласно Конституции, теперь закон может подписать председатель парламента Ираклий Кобахидзе.



Всего президент Грузии вопспользовался правом вето 11 раз. Закон “О вещании” стал первым и единственным, который после повторной отправки в администрацию главы государства не был подписан.



Общественный вещатель Грузии – крупная теле-радиокорпорация, включающая в себя два телеканала и две радиостанции и финансируемой из государственного бюджета. В 2018 году ОВГ получит из казны 52,5 млн лари (порядка 20 млн долларов). Как ранее сообщала СОВА, закон “О вещании” спровоцировал острые дебаты в Грузии. В адрес правящей партии прозвучали обвинения в попытке ограничить возможности независимых медиа.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

