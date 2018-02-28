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Мы делаем все для сохранения безвиза - глава МИД Грузии


28.02.2018   17:57
«Мы предпринимаем все шаги, чтобы сохранить визалиберализацию и не встала необходимость задействования механизма приостановки», — об этом министр иностранных дел Михаил Джанелидзе заявил отвечая на вопрос о визалиберализации.

По его словам, процесс на данном этапе проходит без препятствий.

«Процесс визалиберализации на данном этапе проходит без препятствий. На этом этапе задействование механизма приостановки не стоит на повестке дня. Мы продолжаем активное сотрудничество с нашими партнерами. Запланирован визит представителей министерства внутренних дел Германии в Грузию, в ходе которого продолжатся консультации. Мы также продолжаем активную работу над регуляциями внутри страны. Со стороны министерства юстиции была задействована соответствующая аппликация. Мы уже начали третью волну информационной кампании. Мы делаем все шаги, как с точки зрения законодательных и институциональных изменений, так и с точки зрения сотрудничества со странами партнерами и Евросоюзом, чтобы сохранить визалиберализацию и не встала необходимость задействования механизма приостановки», — заявил Михаил Джанелидзе.






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