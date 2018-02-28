НПО: Грузия должна подать жалобу в ЕСПЧ против России

28.02.2018 18:34 Неправительственные организации требуют подать в Европейский суд межгосударственное заявление против России по делу убийства Арчила Татунашвили. НПО призывают государство Грузия, использовать международные правовые механизмы, и представить против России межгосударственный иск в связи с распространенными на оккупированных территориях практиками посягательства на жизнь, и ограничения свободы.



Кроме того, по заявлению неправительственных организаций, грузинская власть в ближайшие дни должна обратиться в Европейский суд, и на основании статьи 39 Конвенции потребовать применения временной меры в отношении Российской Федерации, чтобы обеспечить безопасность задержанных Левана Куташвили и Иосифа Павлиашвили, а также Тамар Меаркишвили, и незамедлительно дать им возможность перейти на территорию, контролируемую центральной властью Грузии.



"Факты незаконного пресечения свободы у линии оккупации, как в направлении т.н. Южной Осетии, так и Абхазии уже ни один год носят массовый характер. Ежегодно сотни граждан Грузии, в том числе женщины и дети, становятся жертвами этого преступления. В большинстве случаев похищенных освобождают взамен на определенную сумму, однако есть случаи, когда похищенные годами остаются в плену. Условия их задержания, как правило, тяжелые и бесчеловечные, многие задержанные говорят о физическом и словестном оскорблении. В течение последних нескольких лет жертвами российского оккупационного режима стали три гражданина"- заявляют неправительственные организации.



НПО отметили, что согласно практике Европейского суда, ответственность за нарушение прав человека возлагается на государство, осуществляющее эффективную контроль на территории. Юриспруденция Европейского суда также предусматривает позитивные обязательства государства, имеющего de jure юрисдикцию, осуществить все разумные, в том числе дипломатические и правовые мероприятия с целью содействия защите нарушенных прав на спорной территории.



"Соответственно, важно чтобы власть Грузии использовала все дипломатические каналы с целью информирования и искоренения практики грубого нарушения прав человека Россией на оккупированных территориях. Наряду с этим, соответственно статье 33 Европейской конвенции, "каждая Высокая Договаривающаяся Сторона может обратиться в Суд с заявлением о любом предполагаемом нарушении Конвенции и протоколов к ней другой Высокой Договаривающейся Стороной".



В последующие годы оккупации масштаб фактов нарушения прав человека на территориях оккупированной Абхазии и т.н. Южной Осетии и прилегающих к линии оккупации селах, и проявленное Российской Федерацией равнодушие создает целесообразность использования такого иска. В условиях отсутствия независимых и нейтральных международных миссий мониторинга на оккупированных территориях, эти территории стали пространством произвола и бесконтрольности Российской Федерации и контролируемых ею де-факто политических режимов, что требует от Грузии действенного правового реагирования"- заявляют в НПО.



В то же время они считают, что "наряду с усилением политического и дипломатического давления правительство Грузии должно использовать международные правовые механизмы".



Напомним, 22 февраля 2018 года представители оккупационного режима задержали граждан Грузии, Арчила Татунашвили, Левана Куташвили, и Иосифа Павлиашвили. На следующий день Татунашвили скончался в больнице оккупированного Цхинвали. По сообщению СГБ Грузии, во время перевозки в цхинвальскую тюрьму его избили. Народный защитник Грузии заявила, что Татунашвили доставили в тюрьму уже скончавшимся. На данном этапе представители де-факто Цхинвали отказываются от передачи трупа Арчила Татунашвили. По их утверждению, гражданин Грузии скончался от сердечного приступа, и Россия проводит "глубинную экспертизу" трупа.



Что касается Левана Куташвили и Иосифа Павлиашвили, их освободили из цхинвальской тюрьмы, но находятся в Ахалгори, и не могут вернуться в село Цилкани.



С августа 2017 года не дают право покинуть оккупированный Ахалгори журналисту и активистке Тамар Меаркишвили, против которой из-за опубликованных в медиа статей и гражданской активности де-факто власть Цхинвали начало уголовное расследование.



Кроме Арчила Татунашвили, за три года жертвами российского оккупационного режима стали еще два гражданина Грузии. Труп исчезнувшего в 2014 году в оккупированном цхинвальском регионе Давида Башарули нашли через несколько месяцев, а в мае 2016 года в селе Хурча убили гражданина Грузии Гигу Отхозория. За их убийство до сих пор никто не был наказан.

















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