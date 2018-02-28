Исполнение антикоррупционного законодательства в Грузии является проблематичным вопросом - IT Georgia

28.02.2018 18:46 После опубликования Индекса восприятия коррупции за 2017 г., в котором Грузия показала незначительно ухудшенный показатель по сравнению с предыдущим годом, и заняла 46-е место среди 180 стран мира с 56 очками, организация «Международная прозрачность» говорит о проблемах, стоящих перед Грузией с точки зрения борьбы с коррупцией.



В статье под названием«Европа и Центральная Азия: необходимость большего вовлечения гражданского общества», «Международная прозрачность» отмечает, что несмотря на улучшение правовых механизмов, таких как внедрение механизма мониторинга имущественных деклараций публичных служащих, а также усиление защиты обличителей, в Грузии отмечается «определенное отступление».



«Проблема исполнения антикоррупционного законодательства и нормативных актов, а также недостаточно независимая судебная система препятствуют дальнейшему прогрессу в стране. Кроме того, участившиеся обвинения в адрес влиятельных политиков по поводу коррупции остаются нерасследованными», - пишет «Международная прозрачность».



Организация считает, что правительство Грузии должно использовать этот год для проведения важных реформ и «создания так необходимого независимого антикоррупционного агентства».



В Индексе восприятия коррупции за 2017 г., Грузия опережает все постсоветские страны, за исключением стран Балтии. В исследовании за 2016 г. у Грузии было 57 баллов, и она занимала 44-е место вместе с Латвией среди 176 стран мира. В 2012 году Грузия получила 52 балла; В 2013 году - 49 баллов, а в 2014 году и в 2015 году - 52 балла.



Civil Georgia











• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

