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Италия и Испания возможно признают грузинские водительские права
28.02.2018 19:11
Министерство внутренних дел Грузии ведет переговоры с тремя странами в связи с вопросом придания международной силы грузинским водительским правам. Эти страны - Испания, Италия, и Украина.
По словам заместителя министра внутренних дел Натии Мезвришвили, водители, имеющие грузинские водительские права, возможно, по истечению 6-месячного срока смогут снова использовать грузинские водительские права, и им не придется проходить экзамены, чтобы получить местное водительское право.
Соответственно соглашению Ассоциации, у Грузии есть срок до сентября 2018 года с точки зрения признания грузинского водительского права международным удостоверением.
"Здесь идет работа в двух направлениях. Одно - перенос экзамена на водительские права в реальное пространство, и для этого уже идет устройство инфраструктуры, и идентификация маршрутов, и второе направление - признание грузинских водительских прав заграницей. Сейчас у нас идентифицированы три страны, с которыми интенсивно проводится работа. Это Испания, Италия, и Украина"- заявила Мезвришвили.
По существующим на сегодня регуляциям, пользоваться грузинскими водительскими правами заграницей можно в течение шести месяцев, после чего водитель обязан взять водительское право конкретной страны, для чего должен сдать экзамены.
На встрече между министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым и послом Грузии в Украине Гелой Думбадзе 6 февраля стороны говорили о взаимном признании водительских прав.
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