Премьер-министр Грузии выражает соболезнования семье погибшего в результате падения стекла на улице Бараташвили

28.02.2018 20:29 Премьер-министр Георгий Квирикашвили выражает соболезнования семье погибшего в результате падения стекла на улице Бараташвили.



«Выражаю огромное соболезнование в связи с трагедией на улице Бараташвили, жертвой которой стал 14-летний Аслан Мамедов.



В эти тяжелейший минуты выражаю соболезнования и поддержку его родителям, семье, сверстникам и педагогам. Я полностью потрясен случившимся и мне не хватает слов, чтобы передать эту боль» — говорится в заявлении премьера.















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