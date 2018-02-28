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Премьер-министр Грузии выражает соболезнования семье погибшего в результате падения стекла на улице Бараташвили
28.02.2018 20:29
Премьер-министр Георгий Квирикашвили выражает соболезнования семье погибшего в результате падения стекла на улице Бараташвили.
«Выражаю огромное соболезнование в связи с трагедией на улице Бараташвили, жертвой которой стал 14-летний Аслан Мамедов.
В эти тяжелейший минуты выражаю соболезнования и поддержку его родителям, семье, сверстникам и педагогам. Я полностью потрясен случившимся и мне не хватает слов, чтобы передать эту боль» — говорится в заявлении премьера.
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