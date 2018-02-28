МВД Грузии распространило официальное заявление в связи с задержанием Зазы Бакрадзе

28.02.2018 20:29 Согласно сообщению МВД, сегодня в Тбилисском аэропорту был задержан гражданин Грузии Заза Бакрадзе, 1969 года рождения, находившийся в международном розыске с 2013 года.



Согласно информации ведомства, задержанный является одним из обвиняемых по делу об убийстве Буты Робакидзе.



«Следствием установлено, что 24 ноября 2004 года на проспекте Церетели в Тбилиси Заза Бакрадзе вместе с другими лицами с целью сокрытия преступления доставил на место проишествия незаконно приобретенное огнестрельное оружие и боеприпасы к нему.



В 2004 году Заза Бакрадзе занимал одну из высоких должностей в МВД – пост начальника криминальной полиции Тбилиси.



По факту данного преступления, Заза Бакрадзе было зачно предъявлено обвинение 7 февраля 2013 года, на основании которого он был объявлен в розыск по красному циркуляру.



Заза Бакрадзе обвиняется по двум статьям УК Грузии, предусматривающим уголовную отвественность за незаконную перевозку оружия и злоупотребление служебными полномочиями», — говорится в сообщении МВД.















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