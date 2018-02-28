Цихелашвили: На данном этапе задействованы абсолютно все рычаги, какие только есть у государства

28.02.2018 20:42 На данном этапе задействованы абсолютно все рычаги, какие только есть у государства- заявила государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Грузии Кетеван Цихелашвили в беседе о перевозке Арчила Татунашвили и освобождении еще двух граждан.



По словам Кетеван Цихелашвили, государство преследует целью, чтобы оба гражданина невредимые перешли на контролируемую территорию Грузии.



"На данном этапе задействованы абсолютно все рычаги, какие только есть у государства для того, чтобы осуществить самый главный и срочный приоритет государства, перевезти труп, и двое задержанных наших граждан перешли на контролируемую Грузией территорию здоровые, и невредимые"- заявила министр.



По словам Кетеван Цихелашвили, налажена коммуникация с осетинской стороной, и на сегодня уже в переговоры включился "Красный Крест".



Государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства считает неприемлемыми аргументы де-факто власти в связи с затягиванием перевозки трупа.



"Само по себе есть очень много противоречия в этой распространенной информации, начиная с повода, на основании которого задержали наших граждан в Ахалгори 22 февраля, заканчивая тем, что называют причиной смерти. Еще раз говорю, что имеет место очень противоречивая и достаточно бездарная попытка сфабриковать это дело таким образом"- заявила министр.



По словам Кетеван Цихелашвили, для установления реальных причин необходимо своевременное проведение экспертизы.



"К сожалению, каждый человек за этими ограждениями, независимо от этнического происхождения, является заложником этого режима, поскольку там нарушаются права человека, и в ситуации, когда Россия осуществляет эксклюзивный контроль, она по сегодняшний день не допускает осуществления там международных механизмов безопасности" - заявила Кетеван Цихелашвили.



Министр также говорила об отношениях с Россией.



"Наша задача вести отношения в том разрезе, где мы можем избежать эскалации, а в вопросах, где у нас есть главная проблема и вызов, оккупация территорий нашей страны, наша политика очень принципиальная" - заявила Кетеван Цихелашвили.





















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