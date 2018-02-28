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Сакребуло Боржоми утвердил вопрос зарплат мэрии 17 голосами
28.02.2018 20:51
Боржомскому сакребуло сегодня на втором заседании удалось утвердить вопрос зарплат мэрии и штатный распорядок. Вопрос поддержали 17 депутатов. Среди них — 13 депутатов от «Грузинской Мечты» и четыре депутата от «Альянса патриотов».
Напомним, что на первом заседании эти вопросы не удалось решить, после чего здании боржомского сакребуло произошло физическое противостояние между членами «Грузинско Мечты» и депутатами от оппозиции.
Позднее инцидент прокомментировал мажоритарный депутат Боржоми Гедеван Попхадзе, который даже предложил провести новые выборы в сакребуло Боржоми исходя из создавшейся ситуации.
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