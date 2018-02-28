|
Конфликты ограничивают усилия стран-членов ГУАМ по защите прав граждан - Тудор Ульяновский
28.02.2018 20:53
Молдова, как действующий в 2018 году председатель Организации за демократию и экономическое развитие - ГУАМ, призвала международное сообщество уделять больше внимания защите фундаментальных прав людей, страдающих от конфликтов.
Об этом во вторник во время представления совместного заявления четырех стран-членов ГУАМ - Грузии, Украины, Азербайджана и Молдовы на 37-й сессии Совета по правам человека ООН сказал министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Тудор Ульяновский.
Он отметил, что конфликты и нарушение территориальной целостности ограничивают усилия стран-членов ГУАМ по защите прав всех граждан.
Напомним, что с первого января председательство в ГУАМ перешло к Молдове.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна