Конфликты ограничивают усилия стран-членов ГУАМ по защите прав граждан - Тудор Ульяновский

28.02.2018 20:53 Молдова, как действующий в 2018 году председатель Организации за демократию и экономическое развитие - ГУАМ, призвала международное сообщество уделять больше внимания защите фундаментальных прав людей, страдающих от конфликтов.



Об этом во вторник во время представления совместного заявления четырех стран-членов ГУАМ - Грузии, Украины, Азербайджана и Молдовы на 37-й сессии Совета по правам человека ООН сказал министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Тудор Ульяновский.



Он отметил, что конфликты и нарушение территориальной целостности ограничивают усилия стран-членов ГУАМ по защите прав всех граждан.



Напомним, что с первого января председательство в ГУАМ перешло к Молдове.















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