Кобахидзе: Я потрясен трагическим случаем, который унес жизнь подростка

28.02.2018 20:59 Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе выражает соболезнования в связи с гибелью 14-летнего подростка на улице Бараташвили.



«Я потрясен трагическим случаем, который унес жизнь подростка и создал огромную угрозу жизни и здоровью его сверстников.

Надеюсь, что следствие в кратчайшие сроки установит причины этого происшествия.



От всего сердца приношу соболезнования семье погибшего Аслана Мамедова, педагогам и друзьям, а пострадавшим желаю скорого выздоровления», — говорится в заявлении председателя парламента Грузии.















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