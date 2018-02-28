|
Кобахидзе: Я потрясен трагическим случаем, который унес жизнь подростка
28.02.2018 20:59
Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе выражает соболезнования в связи с гибелью 14-летнего подростка на улице Бараташвили.
«Я потрясен трагическим случаем, который унес жизнь подростка и создал огромную угрозу жизни и здоровью его сверстников.
Надеюсь, что следствие в кратчайшие сроки установит причины этого происшествия.
От всего сердца приношу соболезнования семье погибшего Аслана Мамедова, педагогам и друзьям, а пострадавшим желаю скорого выздоровления», — говорится в заявлении председателя парламента Грузии.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна