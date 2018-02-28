МВД: Все лица, ответственные за преступление, произошедшее на улице Бараташвили, строжайше ответят перед законом

28.02.2018 21:12 Все лица, ответственные за преступление, произошедшее на улице Бараташвили в Тбилиси, строжайше ответят перед законом, - об этом на проведенном в МВД Грузии брифинге заявил начальник департамента криминальной полиции Мамука Челидзе.



По его словам, МВД начало расследование по факту незамедлительно. Дело ведется по статье 116 УК Грузии. Назначена соответствующая экспертиза.



В результате падения стекла со здания на улице Бараташвили погиб 14-летний подросток. Он скончался после того, как был доставлен в больницу. Состояние еще 5-ых пострадавших подростков – стабильное.















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