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МВД: Все лица, ответственные за преступление, произошедшее на улице Бараташвили, строжайше ответят перед законом
28.02.2018 21:12
Все лица, ответственные за преступление, произошедшее на улице Бараташвили в Тбилиси, строжайше ответят перед законом, - об этом на проведенном в МВД Грузии брифинге заявил начальник департамента криминальной полиции Мамука Челидзе.
По его словам, МВД начало расследование по факту незамедлительно. Дело ведется по статье 116 УК Грузии. Назначена соответствующая экспертиза.
В результате падения стекла со здания на улице Бараташвили погиб 14-летний подросток. Он скончался после того, как был доставлен в больницу. Состояние еще 5-ых пострадавших подростков – стабильное.
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