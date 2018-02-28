Саакашвили назвал конфликт с Порошенко конфликтом мировоззрений

28.02.2018 21:16 Экс-президент Грузии, лидер партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили заявляет, что президент Украины Петр Порошенко препятствовал проведению реформ в Одесской области в бытность М.Саакашвили главой Одесской облгосадминистрации, а также уверен, что украинский народ не изберет П.Порошенко на второй срок.



"Сегодня Петр Порошенко на своей пресс-конференции коснулся моего вопроса. Он сказал, что пригласил меня в Одессу, дал все возможности, а я не оправдал доверия. Президент, мягко говоря, сказал неправду. Он меня пригласил так, как приглашают боевого генерала воевать на фронт, а потом хотят, чтобы он стал свадебным генералом и произносил тосты. Он меня пригласил для пиара, для того, чтобы покрасоваться перед украинцами и перед иностранцами", - сказал М.Саакашвили в своем видеообращении, размещенном на его странице в Фейсбуке в среду после пресс-конференции президента Украины.



По словам политика, на самом деле П.Порошенко заблокировал все начинания в Одесской области, в частности, "лично заблокировал закон об открытом таможенном пространстве… чтобы не позволить завершить преобразования на Одесской таможне…, он договорился с Трухановым всячески поддержать противостояние со мной".



М.Саакашвили обратил внимание, что между ним и П.Порошенко не личный конфликт, а "конфликт мировоззрения". "Для него президентство - это возможность заработать дополнительные миллиарды и закрепить свой клан. Для меня это была возможность служить народу, улучшать его жизнь. У него коррупция живет в кабинете, она у него в голове. Требовать от него бороться с коррупцией - это то же самое, что уговаривать пчел не любить мед", - выразил мнение политик.



Он признал, что если и была с его стороны ошибка, то в том, что он не ушел раньше с должности главы Одесской ОГА, хотя "через некоторое время уже было очевидно, что наши взгляды, наши принципы сильно отличаются".



"Он сказал, что по отношению ко мне всё было сделано по закону. Ну нельзя так нагло врать. Где, в какой нормальной стране вы видели, чтобы человека тягали за волосы, душили в вертолете, который два часа кружил над городом, не дали возможности защищаться в судебном порядке, лишили гражданства через поддельные подписи…, чтобы его хватали личные охранники президента, а не какие-то полицейские и пограничники. Где, в каком нормальном правовом государстве это возможно? Всем понятно, что по отношению ко мне были нарушены все процедуры", - возмущается М.Саакашвили.



Он также ответил на реплику П.Порошенко относительно того, что "должен быть несчастным человеком, потому что я себя не реализовал". "Петр Алексеевич, я себя реализовал более чем достаточно, я вписал себя в историю целого региона путем успешных реформ в Грузии", - отреагировал М.Саакашвили.



По его словам, вместе со своими "настоящими искренними сторонниками и соратниками" он намерен создавать новую Украину.



М.Саакашвили также уверен, что никакие договоренности, манипуляции и денежные откаты "не заставят украинский народ оставить вас в кабинете".



Он также высказал убежденность, что он и его соратники построят успешную Украину, "самую успешную и удачную страну в Европе и одну из самых (успешных) в мире".



"Чем быстрее вы уступите украинскому народу дорогу… тем быстрее у нас все получится, у Украины великое будущее. До встречи, мои дорогие украинцы, в Киеве и в других городах Украины", - завершил свое обращение М.Саакашвили.















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