Россия пытается силой перекроить европейские границы – глава Пентагона

28.02.2018 22:33 Министр обороны США Джеймс Мэттис считает, что Россия стремится перекроить международные границы, а также получить возможность прибегать к праву вето в отношении принятых европейцами дипломатических, экономических и решений в сфере безопасности. Об этом глава Пентагона заявил в контексте встречи со своим коллегой из Черногории Предрагом Бошковичем, сообщает пресс-служба американского военного ведомства.



"Соединенные Штаты гордятся тем, что называют вас нашим союзником, потому что мы стоим вместе с нашими коллегами-членами НАТО против общих угроз безопасности", - сказал он своему черногорскому коллеге. "Против этого выступает Россия, поскольку она пытается перекраивать международные границы силой и стремится к праву вето в отношении европейских дипломатических, экономических и решений в сфере безопасности", - добавил глава Пентагона.















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