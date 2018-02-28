НПО призывают правительство Грузии подать иск в ЕСПЧ против России

28.02.2018 23:03 Восемь неправительственных организаций Грузии, в том числе, Статья 42-ая Конституции, АМЮГ и EMC, откликаются на незаконное задержание и гибель гражданина Грузии Арчила Татунашвили в Цхинвали и призывают правительство страны, использовать международные правовые механизмы «с целью искоренения фактов грубого нарушения прав человека на оккупированных территориях Абхазии и Цхинвальского региона и в прилегающих к линии оккупации селах.



По заявлению НПО, «в условиях отсутствия независимых и нейтральных международных миссий мониторинга на оккупированных территориях, эти территории превратились в пространства для произвола и бесконтрольности со стороны Российской Федерации и контролируемых ею де-факто политических режимов». По их заявлению, в соответствии с практикой Европейского Суда по правам человека, ответственность за нарушение прав человека возлагается на то государство, которое осуществляет эффективный контроль на территории.



НПО заявляют, что, на фоне того, когда «факты незаконного задержания людей, посягательства на жизнь и неэффективного реагирования на них носят массовый характер» и являются распространенной практикой на контролируемых Россией территориях Абхазии и т.н. Южной Осетии, правительство Грузии «наряду с усилением политического и дипломатического давления», должно представить в Европейский суд по правам человека межгосударственный иск против Российской Федерации.



В заявлении говорится, что власти Грузии в ближайшие дни также должны также обратиться в Европейский суд и попросить «применения временной меры» в отношении Российской Федерации, чтобы была бы «обеспечена безопасность» задержанных 22 февраля вместе с Татунашвили двух других граждан Грузии – Левана Куташвили и Иосеба Павлиашвили и чтобы им «предоставили возможность перейти на территорию, контролируемую центральными властями Грузии».



НПО также требуют, чтобы возможность перейти на контролируемую Тбилиси территорию получила активистка из Ахалгори Тамара Меаракишвили, против которой де-факто власти Цхинвали возбудили уголовное дело по обвинению в клевете.



Недавно Ассоциация молодых юристов Грузии (АМЮГ) внесла иск в Страсбургский суд против России по факту уничтожения жизни гражданина Грузии. Дело касается убийства гражданина Грузии Гиги отхозория в мае 2016 года у административной границы Абхазии, в котором обвиняется представитель оккупационного режима. Грузинский суд заочно осудил убийцу отхозория после того, как Сухуми отказался выдать преступника Тбилиси.



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