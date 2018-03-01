В ряде районов Тбилиси задействован пилотный проект вывоза мусора ночью

01.03.2018 11:01 Мэрия Тбилиси с четверга запускает пилотный проект, в рамках которого вывозить бытовые отходы на 32 улицах города будут исключительно в ночное время.



Проект стартует с территории от парка Ваке до первого корпуса Тбилисского государственного университета им. Иване Джавахишвили и прилегающих улиц. Мусорные контейнеры начнут очищать с 22:00.



"Чтобы пилотный проект оправдал себя и мы смогли разгрузить движение, важно, чтобы население максимально было включено, чтобы они учитывали и заполняли контейнеры в вечерние часы, а не в течение дня. Безусловно, это конкретное направление не сможет решить проблему пробок и для этого необходим комплексный подход, однако это является составляющей частью того, чтобы в определенной мере мы смогли разгрузить движение на центральных улицах города", — заявил мэр столицы Каха Каладзе.



Пилотный проект будет осуществляется в районе Ваке на проспекте Чавчавадзе, а также на улицах Абашидзе, Палиашвили, Бердзенишвили, Мухадзе, Кавсадзе, Базалети, Эристави, Напареули, Барнова, Аракишвили, Табидзе, Радиани, Мцхетской, Шатберашвили, Джанашвили, Кутателадзе, Атенской, Размадзе, Элиава, Цхведадзе, Марухских героев, Кобулетской, Чолокашвили, Рамишвили, Габашвили, Кипшидзе, Абуладзе, Марабда, Мосешвили, Дарьяльской и Кекелидзе.



В случае успеха пилотного проекта, Каладзе не исключил его осуществление и в других районах Тбилиси.



На сегодняшний день Тбилиси обслуживает более 290 единиц спецтехники для очистки города. Кроме того, "Тбилсервис групп" летом 2017 года установил по всему городу более 10 тысяч новых мусорных контейнеров. В результате в Тбилиси более 18,9 тысячи подобных контейнеров.

















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