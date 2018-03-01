Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В ряде районов Тбилиси задействован пилотный проект вывоза мусора ночью


01.03.2018   11:01
Мэрия Тбилиси с четверга запускает пилотный проект, в рамках которого вывозить бытовые отходы на 32 улицах города будут исключительно в ночное время.

Проект стартует с территории от парка Ваке до первого корпуса Тбилисского государственного университета им. Иване Джавахишвили и прилегающих улиц. Мусорные контейнеры начнут очищать с 22:00.

"Чтобы пилотный проект оправдал себя и мы смогли разгрузить движение, важно, чтобы население максимально было включено, чтобы они учитывали и заполняли контейнеры в вечерние часы, а не в течение дня. Безусловно, это конкретное направление не сможет решить проблему пробок и для этого необходим комплексный подход, однако это является составляющей частью того, чтобы в определенной мере мы смогли разгрузить движение на центральных улицах города", — заявил мэр столицы Каха Каладзе.

Пилотный проект будет осуществляется в районе Ваке на проспекте Чавчавадзе, а также на улицах Абашидзе, Палиашвили, Бердзенишвили, Мухадзе, Кавсадзе, Базалети, Эристави, Напареули, Барнова, Аракишвили, Табидзе, Радиани, Мцхетской, Шатберашвили, Джанашвили, Кутателадзе, Атенской, Размадзе, Элиава, Цхведадзе, Марухских героев, Кобулетской, Чолокашвили, Рамишвили, Габашвили, Кипшидзе, Абуладзе, Марабда, Мосешвили, Дарьяльской и Кекелидзе.

В случае успеха пилотного проекта, Каладзе не исключил его осуществление и в других районах Тбилиси.

На сегодняшний день Тбилиси обслуживает более 290 единиц спецтехники для очистки города. Кроме того, "Тбилсервис групп" летом 2017 года установил по всему городу более 10 тысяч новых мусорных контейнеров. В результате в Тбилиси более 18,9 тысячи подобных контейнеров.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Журнал Archaeology назвал обнаруженные в Грузии древнейшие остатки вина среди 10 важнейших находок мира
В Грузии будет построен восьмой «Marriott»
Кумсишвили: Строительство гидроэлекстростанций полезно для страны
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Абхазии занялись проблемой гендерного неравенства и семейного насилия
На встрече в Гали делегация Тбилиси потребовала освободить Малхаза Цурцумия
СГБ: В 2017 году на абхазской линии оккупации были задержаны 1000 человек
Жительница Уфы продавала липовые путёвки в Абхазию
Китайская компания планирует восстановить Ткварчельскую «Шахту ГЭС»
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Молдове заявляют, что один из маршрутов международного наркотрафика проходил через Грузию
Столтенберг: Грузия станет членом НАТО, когда полностью выполнит необходимые критерии
Журнал Archaeology назвал обнаруженные в Грузии древнейшие остатки вина среди 10 важнейших находок мира
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна