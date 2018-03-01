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Сенат США возобновил работу группы наблюдателей НАТО
01.03.2018 11:08
Двухпартийная группа сенаторов США возобновила работу группы наблюдателей НАТО, направленную на укрепление связей Конгресса с Североатлантическим альянсом. Об этом сообщает "Радио Свобода".
Решение по инициативе демократа Джин Шахин и республиканца Тома Тиллиса приняли после комментариев президента США Дональда Трампа, которые вызвали у некоторых членов НАТО сомнения относительно приверженности США альянсу.
«Сейчас, как никогда, крайне важно, чтобы Соединенные Штаты тесно сотрудничали с НАТО, чтобы реагировать на постоянно меняющиеся угрозы западным демократиям, особенно из Кремля», – сказала Шахин.
Наблюдательная группа НАТО, которая уже создавалась Сенатом около десяти лет назад, будет отвечать за усиление нынешних контактов альянса с Конгрессом, сказала Шахин.
Напомним: президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал НАТО за невыполнение обязательств относительно оборонных расходов. Аналитики заявляли, что таким образом он поставил под сомнение важнейший постулат альянса о том, что нападение на одного члена считается нападением на всех остальных.
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