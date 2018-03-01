Саакашвили: Требовать от Порошенко бороться с коррупцией это то же самое, что уговаривать пчел не любить мед

01.03.2018 11:21 Президент Украины Петр Порошенко сказал неправду, говоря о законности процедуры выдворения экс-президент Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михеила Саакашвили в Польшу. Об этом бывший грузинский президент заявил в среду в видеообращении, размещенном в Facebook, передает ТАСС.



"Ну нельзя так нагло врать. Где, в какой нормальной стране вы видели, чтобы человека тягали за волосы, (кружили) на вертолете 2 часа над городом, не дали защищаться в судебном порядке, лишали гражданства посредством поддельной подписи, чтобы его хватали личные охранники президента?", - заявил Саакашвили. Он подчеркнул, что в отношении него "были нарушены все процедуры"



Бывший губернатор также опроверг заявление Порошенко о том, что он чувствует себя несчастным, и сказал, что, напортив, "время Порошенко" уже прошло, и украинские граждане "не позволят оставить его в президентском кабинете". "Для него президентство - это возможность заработать миллиарды и укрепить свой клан. У него коррупция живет в кабинете, у него она в голове. Требовать от него бороться с коррупцией это то же самое, что уговаривать пчел не любить мед", - сказал Саакашвили.















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