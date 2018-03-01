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Саакашвили обязан ответить на вопросы государственных институтов Грузии - Маргвелашвили


01.03.2018   11:42
Президент Георгий Маргвелашвили считает, что его предшественник Михеил Саакашвили обязан ответить на вопросы, которые имеются к нему в Грузии.

"Я думаю, что господин Саакашвили уехал из Грузии и отказался от грузинского гражданства так, что оставил без ответа множество вопросов", - заявил Г.Маргвелашвили в интервью Общественному вещателю Литвы, содержание которого опубликовала в среду администрация президента Грузии.

По его словам, у М.Саакашвили, как у дважды избранного президента, есть ответственность уважать суд и правоохранительные органы.

"Он дважды был первым лицом этого народа и на нем лежит ответственность ответить государственным институтам. Только после его ответов сможем определить, адекватными были вопросы к нему или политически мотивированными", - сказал Г.Маргвелашвили, комментируя вопрос о том, что на Западе существует мнение о политическом преследовании М.Саакашвили на родине.






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