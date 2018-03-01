Гиги Церетели и посол Италии рассмотрели положение на оккупированных территориях

01.03.2018 14:03 Председатель парламентской фракции «Европейская Грузия» Гиги Церетели встретился с послом Италии в Грузии Антонио Энрико Бартоли. Главной темой обсуждение было положение на оккупированных территориях и вопрос Татунашвили.



Как заявил журналистам Церетели, Италия является страной-председателем ОБСЕ, с которой тесно связана Парламентская ассамблея.



«Речь шла о взятии в плен наших сограждан и убийстве Арчила Татунашвили. Сейчас очень горячий период и необходимо осуществить давление на сепаратистов и Россию, чтобы этот вопрос был вовремя решен. Я надеюсь, что на сегодняшней встрече механизма по превенции будет принято определенное решение. Мы согласились продолжить консолидацию международного мнения, чтобы эта проблема сейчас была решена и подобные факты в будущем пресекались», — заявил Церетели.



По его словам, ОБСЕ и Италия делают максимум, чтобы послания дошли до объекта правильно и осуществилась правильная координация общего давления.

















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