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Гиги Церетели и посол Италии рассмотрели положение на оккупированных территориях


01.03.2018   14:03
Председатель парламентской фракции «Европейская Грузия» Гиги Церетели встретился с послом Италии в Грузии Антонио Энрико Бартоли. Главной темой обсуждение было положение на оккупированных территориях и вопрос Татунашвили.

Как заявил журналистам Церетели, Италия является страной-председателем ОБСЕ, с которой тесно связана Парламентская ассамблея.

«Речь шла о взятии в плен наших сограждан и убийстве Арчила Татунашвили. Сейчас очень горячий период и необходимо осуществить давление на сепаратистов и Россию, чтобы этот вопрос был вовремя решен. Я надеюсь, что на сегодняшней встрече механизма по превенции будет принято определенное решение. Мы согласились продолжить консолидацию международного мнения, чтобы эта проблема сейчас была решена и подобные факты в будущем пресекались», — заявил Церетели.

По его словам, ОБСЕ и Италия делают максимум, чтобы послания дошли до объекта правильно и осуществилась правильная координация общего давления.







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