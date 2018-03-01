Грузинским депутатам сократят размер штрафа за неправильное заполнение декларации

01.03.2018 14:24 Размер штрафа в случае отрицательной оценки декларации за ввод неправильных или неполных данных изменится. Изменение предусмотрено законом "О несовместимости интересов и коррупции в государственных учреждениях".



Согласно законопроекту, вместо 1000 лари должностное лицо будет оштрафовано в соответственном должностному окладу процентном размере, в частности в количестве 25%. А также будет установлено минимальное количество штрафа, что составит 500 лари.



Например, должностной оклад депутатов составляет 2 000 лари, соответственно за неправильное заполнение декларации они вместо 1000 лари будут оштрафованы на 500 лари.



Кроме того, согласно законопроекту, к результатам мониторинга декларации добавляется "наличие несущественного нарушения в декларации".



"Это обусловлено тем обстоятельством, что в практике выявились нередкие случаи, когда степень нарушения была настолько несущественной, что считать его проступком, за который следовало применить санкцией штраф в 1000 лари, явно не соответствовало ни целям мониторинга, ни принципам справедливости.



Изменение сделает возможным появление дополнительной альтернативы, чтобы осуществляющее мониторинг учреждение могло принять решение о наличии несущественного нарушения в декларации.



Проект предусматривает угрозы, которые могут быть обусловлены в случае придания полной дискреции, и поэтому устанавливает конкретные случаи, во время существования которых проводящее мониторинг учреждение будет полномочно принять решение о наличии несущественного нарушения в декларации. В данном случае тоже в ходе создания проекта были предусмотрены практические сложности и нарушения, выявленные в процессе мониторинга деклараций имущественного положения должностных лиц 2017 года, которые по своему содержанию явно носят несущественный характер, и данный практический опыт нашел соответствующее отражение в законопроекте"- сказано в пояснительной записке.



Инициаторами законопроекта являются члены парламентского большинства: Георгий Кахиани, Гурам Мачарашвили, Ираклий (Дачи) Берая, Александр Кантария, Паата Мхеидзе, Мераб Кварая, Отар Чрдилели, Шалва Кикнавелидзе, Илья Накашидзе, Коба Накаидзе, Александр Ерквания.



Напомним, что в 2017 году за нарушения в имущественных декларациях на десять действующих и двух бывших депутатов был возложен штраф в размере 1000 лари. Соответствующий отчет опубликовало Бюро государственной службы.



По информации Бюро государственной службы, штраф был возложен на членов парламентского большинства Арчила Талаквадзе, Акакия Зоидзе, Гугули Маградзе, Михаила Кавелашвили, Отара Чрдилели, Ираклия Абусеридзе, Звиада Квачантирадзе, Тамаза Навериани, и Паату Мхеидзе.

















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