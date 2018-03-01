Семьи с четырьмя и более детьми получат статус многодетной и социальную поддержку

01.03.2018 14:33 Государство даст определение статусу многодетного родителя, на основании чего данные семьи будут получать социальную помощь — это предусмотрено законодательной инициативой, которую подготовили председатель парламентского комитета по здравоохранению Акакий Зоидзе и его заместитель по комитету Дмитрий Хундадзе.



Как пояснил Хундадзе, законопроект ставит целью оказание государством поддержки многодетным семьям.



«В частности, многодетные семьи с четырьмя детьми ежемесячно будут получать 20 лари, а семьи в которых пять или более детей дополнительно получат по 10 лари на пятого и каждого последующего ребенка. По информации Сакстата, по данным всеобщей переписи населения от 2014 года в стране насчитывается 12369 домохозяйств, в которых четверо или более семей. Соответственно, общий финансовый результат в форме дохода для многодетных семей составит приблизительно 3 489 000 лари в год», – заявил Дмитрий Хундадзе.



Кроме того, льготы получат семьи, чей рейтинг составляет 300 000 баллов и меньше.



Статус многодетной семьи был упразднен в 2006 году, тогда он распространялся только на семьи с 7 и более детьми.

















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