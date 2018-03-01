Джапаридзе: Накопительная пенсионная система является заговором, которым будут изымать деньги из карманов граждан

01.03.2018 14:48 Основатель политической партии "Гирчи" Зураб Абашидзе считает, что ввод обязательной накопительной пенсионной системы является заговором власти и крупных банков, направленным против населения с тем, чтобы "изъять деньги из карманов множества граждан".



"Эта реформа, которую готовит власть, и которую запланировано осуществить с конца текущего года, мы заявляем на этом брифинге, что в действительности является обычным заговором власти и крупных банков против рядовых граждан. Суть этой реформы состоит в том, чтобы изъять из карманов множества граждан деньги, которые затем направят с одной стороны как источник новых внутренних займов, а с другой стороны это будут деньги, которые будут планировать счета крупных банков, и крупные банки получат большую прибыль. Именно поэтому они публично лоббируют эту реформу"- заявил Зураб Джапаридзе на сегодняшнем брифинге.



Правительство планирует задействовать накопительную пенсионную реформу со второй половины 2018 года. Министерство экономики уже обнародовало соответствующий законопроект. Если система заработает, сэкономленной гражданами суммой будет распоряжаться специальный пенсионный фонд, который начислит на эти средства определенную процентную ставку, и вернет данную сумму гражданам после выхода на пенсию. Реформа преследует целью перенос бремени пенсионного обеспечения населения из бюджета на граждан, и охватывает долгосрочный (40 лет и более) период.















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