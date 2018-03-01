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До завершения телекоммуникационного тендера госслужащие будут пользоваться старыми тарифами
01.03.2018 14:55
До завершения телекоммуникационного тендера государственные служащие будут пользоваться старыми тарифами. Заявление размещено на веб-странице агентства закупок.
«Просим, с этой целью обратиться к поставщикам, до выявления победителя в консолидированном тендере CON170000115, о переносе срока действующего договора по взаимосоглашению», — отмечается в заявлении.
Установленный предыдущим тендером срок с «Магтикомом» и «Джеоселл» истекает сегодня.
Что касается нового тендера, прием заявок завершается сегодня. Однако пока неизвестно, когда тендерная комиссия выявит победившую компанию (или компаний).
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