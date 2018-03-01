До завершения телекоммуникационного тендера госслужащие будут пользоваться старыми тарифами

01.03.2018 14:55 До завершения телекоммуникационного тендера государственные служащие будут пользоваться старыми тарифами. Заявление размещено на веб-странице агентства закупок.



«Просим, с этой целью обратиться к поставщикам, до выявления победителя в консолидированном тендере CON170000115, о переносе срока действующего договора по взаимосоглашению», — отмечается в заявлении.



Установленный предыдущим тендером срок с «Магтикомом» и «Джеоселл» истекает сегодня.



Что касается нового тендера, прием заявок завершается сегодня. Однако пока неизвестно, когда тендерная комиссия выявит победившую компанию (или компаний).

















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