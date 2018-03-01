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Платить за проезд в общественном транспорте в Батуми можно будет только карточкой


01.03.2018   14:57
Батуми станет первым городом в Грузии, где оплата за проезд в общественном транспорте наличными запрещается. Вводится система бесконтактной оплаты. Об этом сегодня заявил мэр Батуми Лаша Комахидзе, который подвел итоги 100 дней работы.

«Система бесконтактной оплаты внедрена во всем цивилизованном мире. Она должна быть внедрена и у нас. Кроме того, в общественном транспорте должна появится система GPS, что позволит упорядочить движение», — заявил Лаша Комахидзе.

Мэр Батуми не уточнил, когда будет осуществлена инициатива.







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