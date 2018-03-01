Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

«Грузинская Мечта» не получала пожертвований в январе


01.03.2018   14:59
Партия «Грузинская Мечта» не получала пожертвований в январе. Данные опубликовала Служба аудита. Большинство полученных шестью партиями пожертвований не являются денежными.

Лидером является – «Европейская Грузия – движение за свободу» — 23 740 лари. В том числе неденежные пожертвования стоимостью 7 040 фиксируются от Гиги Бокерия.

«Единое национальное движение» получило 19 098 лари, «Ахали мемарджвенееби» («Новые правые») — 4 400 тысяч лари, «Гирчи» — 1250 Лари, «Эровнули поруми» («Национальный форум») — 700 лари, «Национально-демократическая партия» — 404 лари.

Общее стоимость поддержки шест партий составила — 49 592 лари, из них денежные пожертвования составляют лишь 2452.5 лари.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Журнал Archaeology назвал обнаруженные в Грузии древнейшие остатки вина среди 10 важнейших находок мира
В Грузии будет построен восьмой «Marriott»
Кумсишвили: Строительство гидроэлекстростанций полезно для страны
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Абхазии занялись проблемой гендерного неравенства и семейного насилия
На встрече в Гали делегация Тбилиси потребовала освободить Малхаза Цурцумия
СГБ: В 2017 году на абхазской линии оккупации были задержаны 1000 человек
Жительница Уфы продавала липовые путёвки в Абхазию
Китайская компания планирует восстановить Ткварчельскую «Шахту ГЭС»
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Молдове заявляют, что один из маршрутов международного наркотрафика проходил через Грузию
Столтенберг: Грузия станет членом НАТО, когда полностью выполнит необходимые критерии
Журнал Archaeology назвал обнаруженные в Грузии древнейшие остатки вина среди 10 важнейших находок мира
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна