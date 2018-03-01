«Грузинская Мечта» не получала пожертвований в январе

01.03.2018 14:59 Партия «Грузинская Мечта» не получала пожертвований в январе. Данные опубликовала Служба аудита. Большинство полученных шестью партиями пожертвований не являются денежными.



Лидером является – «Европейская Грузия – движение за свободу» — 23 740 лари. В том числе неденежные пожертвования стоимостью 7 040 фиксируются от Гиги Бокерия.



«Единое национальное движение» получило 19 098 лари, «Ахали мемарджвенееби» («Новые правые») — 4 400 тысяч лари, «Гирчи» — 1250 Лари, «Эровнули поруми» («Национальный форум») — 700 лари, «Национально-демократическая партия» — 404 лари.



Общее стоимость поддержки шест партий составила — 49 592 лари, из них денежные пожертвования составляют лишь 2452.5 лари.

















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